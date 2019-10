Spezia, Italiano: "Mai insultato i tifosi. C'è chi alimenta un clima d'odio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in vista della sfida contro il Benevento soffermandosi anche sulla situazione che sta vivendo dopo la contestazione dei tifosi nei giorni scorsi: “Non sono un folle, uno che manda a quel paese la tifoseria che appena due giorni prima avevo chiamato a stare al nostro fianco. Ho alzato il braccio per chiedere scusa, ma sono state messe in giro voci deliranti che mi hanno ferito e hanno alimentato un clima di odio nei miei confronti. Ho chiesto scusa per le prestazioni e le sconfitte, ma non manderei mai a quel paese i miei tifosi, è un aspetto che non fa parte del mio dna. So che la gente è delusa e amareggiata, ma chiedo di starci ancora vicini durante la gara e se poi non saremo all’altezza sarà giusto fischiare. - continua Italiano parlando poi della sfida Dobbiamo avere un atteggiamento differente rispetto alle ultime uscite, stiamo lavorando in modo da uscire da questo momento delicato che ci vede sempre andare in svantaggio. Dobbiamo muovere la classifica anche se affrontiamo una squadra attrezzata che punta alla promozione come il Benevento. Formazione? Ragusa ha fatto benissimo nella prima da titolare così come Bidaoui quando è entrato, in questo momento abbiamo bisogno della loro imprevedibilità. Per quanto riguarda Gudjohnsen al momento vedo meglio Gyasi come prima punta, ma arriverà presto anche il suo momento perché si impegna ed è migliorato molto”.