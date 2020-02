vedi letture

Spezia, Italiano: "Mai nemico del Trapani. Futuro? Tutto da scrivere, godiamoci il presente"

In vista della trasfertadi Trapani, squadra portata in Serie B un anno fa, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano vuole tenere coi piedi per terra i suoi ragazzi nonostante il secondo posto in classifica e la lunga striscia positiva: “Sarà una partita difficile come lo sono tutte d’altronde. Il Trapani in casa ha sempre fatto buone prove e non dovremo farci sorprendere dal loro furore agonistico, ma restare concentrati e partire forte fin dalle prime battute. Nelle ultime due uscite abbiamo dimostrato la nostra maturità, non sciogliendoci alle prime difficoltà, ma ribaltando le sorti degli incontri nel corso della ripresa. Ho a disposizione un gruppo determinato a riproporre sempre quanto fatto durante la settimana, affamato ed ambizioso, pertanto avanti così: il futuro è tutto da scrivere, per ora godiamoci il presente. - continua Italiano come riporta il sito del club – La mia mente va sempre ai momenti di difficoltà vissuti nei primi mesi e sono orgoglioso che questo gruppo, così giovane, sia stato capace di risollevarsi. Ma non dobbiamo accontentarci, al contrario dobbiamo migliorare ancora. Io e Nzola ex della gara? Per M’Bala si è aperto un nuovo capitolo della carriera, sta facendo molto bene e deve solo pensare a impegnarsi e dare il massimo. Per quanto mi riguarda il Trapani non potrà mai essere un nemico. Alla formazione siciliana lego tanti ricordi sia da calciatore che da allenatore, pertanto inizialmente un po' di emozione ci sarà, ma sabato saremo ovviamente avversari".