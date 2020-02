Spezia, Italiano: "Non dobbiamo abbassare la guardia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato alla viglia del recupero contro la Cremonese: “Quella grigiorossa è una squadra con dei valori importanti che sta attraversando un periodo non positivo. Ma ha calciatori che in qualsiasi momento possono fare giocate di livello. Come è capitato ad altre possono tirare fuori il loro valore in qualsiasi momento. Ci sono stati pochi giorni per prepararla, ma abbiamo due partite in casa di seguito ed è un'occasione da sfruttare. - continua Italiano come riporta Cittadellaspezia.com - Poco tempo fa eravamo in grande difficoltà, con l’unico obiettivo di allontanarci dai bassifondi e lo stiamo ancora facendo perché non possiamo abbassare la guardia. Basta poco per ritrovarsi in difficoltà. Turn over? Metto in campo chi sta bene, chi è al 100%. Faremo qualche rotazione perché il turno infrasettimanale ti obbliga a farlo, ma chi andrà in campo darà il massimo. I ragazzi hanno voglia di dimostrare che sono quelli di quest’ultimo periodo, vogliono togliersi ancora soddisfazioni, ma non distogliamo l’attenzione dalla prossima partita”.