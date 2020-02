Spezia, Italiano: "Oggi la miglior gara in casa del campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Pordenone: "Oggi è stata una delle migliori partite giocate al "Picco", dato che solitamente alterniamo fasi della gara in cui concediamo il campo agli avversari; questo pomeriggio invece siamo stati bravissimi, sia per la pazienza di aver aspettato il varco giusto, sia per aver dimostrato di essere sempre in partita, concentrati per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. La scorsa giornata è stata la migliore prestazione esterna, questa per me è stata la miglior giocata in casa, contando anche il fatto che di fronte avevamo una signora squadra. Sono felice di averla portata a casa, è stata la dimostrazione di quanto questo gruppo sia maturato, perché il Pordenone, come mi hanno subito detto i ragazzi a fine gara, si è confermata quale avversaria veramente tosta, difficile da battere, quindi questi tre punti valgono doppio. Dopo tutti questi risultati positivi è normale che stiamo iniziando a galleggiare in posizioni di classifica più felici, vogliamo ovviamente rimanerci cercando di migliorarci ancora, giornata dopo giornata. La strada intrapresa è quella giusta, ora sono arrivati anche innesti importanti dal mercato, son contento per Nzola che si è calato perfettamente nella situazione, ora spetta a Vitale e Di Gaudio alzare ancor più l'asticella. Maggiore? Mi spiace per l'espulsione, ma questo non macchierà certo la sua ottima prestazione di oggi; so che per lui era un sogno indossare questa fascia e quindi ho voluto fargli questo regalo, si merita tutto questo", riporta il sito ufficiale del club.