Spezia, Italiano: "Ogni settimana una battaglia, potevamo avere più punti"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto al termine del match vinto contro il Frosinone. Ecco le sue parole riportate dal portale Cittadellaspezia.com: "Durante i primi minuti abbiamo concesso poco. Si può giocare meglio quando sei in possesso, ma stasera non mi soffermerò sui dettagli perché contava solo vincere".

Il tecnico è tornato anche sulle contestazioni da parte della tifoseria: "Non ho visto lo striscione contro la società. Ogni settimana è un esame, una battaglia e una sopravvivenza. Dura andare a cercare il massimo in ogni partita, ma è così che dobbiamo fare. Stasera siamo contenti, da domani pensiamo alla prossima. La mia migliore partita? Sono convinto che potevamo avere molti punti in più di quanti ne abbiamo. Spesso qualcosa non ha funzionato e io devo cercare qual è l’ingranaggio che fa saltare l’organizzazione".