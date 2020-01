© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' raggiante mister Vincenzo Italiano al termine della partita vinta per 2-1 sul campo del Crotone anche grazie all'ottima preparazione tattica e ad uno studio preciso delle caratteristiche dell'avversario: "In questo stadio parecchie squadre sono state prese letteralmente a pallonate, oggi invece abbiamo messo in campo un atteggiamento propositivo e coraggioso che forse nemmeno il Crotone si aspettava. Per fortuna stiamo recuperando anche tanti calciatori che sono stati assenti a lungo, questo mi permette di avere in panchina gente come Federico Ricci. Se entrano col piglio giusto, però, possono fare la differenza e contribuire ai nostri risultati. Stiamo attraversando un buon momento e noto dei segnali di crescita. I giovani danno e tolgono, il rigore era evitabile. Tuttavia qualche mese fa avremmo reagito spazzando i palloni in tribuna mentre oggi abbiamo ripreso a produrre gioco con personalità. Bene così, esame superato".