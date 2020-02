Spezia, Italiano: "Pensavo la partita fosse stregata. Match incredibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia vittorioso contro la Cremonese nel recupero del 17° turno di Serie B, ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita: "È stata una partita incredibile, mi sono spaventato quando siamo andati sotto. Nell’arco di un campionato ci sono queste partite in cui vai sotto dopo aver creato tantissimo. Il gol è stata una botta tremenda, ma già nella ripresa siamo scesi in campo bene. La mossa di mettere Galabinov con Nzola ha funzionato perché loro si sono dovuti abbassare ancora di più. I ragazzi meritano tutti i nostri complimenti, hanno dimostrato maturità e pazienza nell'arrivare alla vittoria. Sono stati davvero bravi”.

La partita?

“Dopo le due traverse ho pensato fosse stregata. Sono tre punti pesanti perché oggi muoviamo la classifica.”.

La prestazione di Maggiore?

“C’erano due o tre ballottaggi, ci ho pensato fino alla fine. Pensavo che oggi potesse segnare finalmente perché il suo inserimento poteva essere un’arma importante. E poi ha conquistato palloni, ha pulito tante situazioni sporche”.

Le condizioni in vista di sabato?

“Nzola era sfinito. Per sabato ci sarà ancora da fare qualche rotazione. Oltre a mettere dentro gente che può fare una prestazione, vediamo a livello strategico per quel tipo di gara. Speriamo di fare le scelte giuste perché in casa dobbiamo spingere forte. Rientra Gyasi, rientra forse Erlic ma aspettiamo per dare la conferma”.