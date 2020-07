Spezia, Italiano: "Periodo sfortunato. Il terzo posto? Difficile dire quanti punti serviranno"

vedi letture

Per lo Spezia di Vincenzo Italiano domani è in programma la trasferta in casa della Cremonese. Alla vigilia del match il tecnico aquilotto ha parlato in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Marchizza è una perdita pesante, lo stavamo gestendo bene, facendo giocare spesso anche Vitale, ma la sfortuna non intende lasciarci tranquilli e si sta accanendo su di noi; in quella zona di campo siamo comunque coperti, abbiamo diversi elementi che possono mettere in campo anche qualcosa di diverso e so che daranno il loro contributo. Ripeto, è un periodo sfortunato, ultimamente vengono colpiti sempre quelli che stanno meglio, ma non dobbiamo piangerci addosso, bensì andare avanti con determinazione e fiducia, perché questo è un gruppo che ha dimostrato di saper superare qualsiasi difficoltà.

La notizia positiva sono i recupero di Matteo Ricci e Di Gaudio, chiaramente non hanno il ritmo partita, ma faremo in modo di portarli ad avere una condizione tale per dare il proprio importante contributo alla causa.

Terzo posto? La classifica è davvero molto corta, difficile dire quanti punti potrebbero servire per chiudere nella miglior posizione playoff.

La Cremonese? Squadra a cui Bisoli ha dato una mentalità ben precisa e che dopo la sosta forzata ha raccolto tanti punti; i grigiorossi hanno un organico di qualità, è una squadra forte e temibile, servirà concentrazione massima e noi cercheremo di proporre ancora una volta il nostro calcio, come abbiamo fatto fino ad oggi, ad eccezione del primo tempo di Frosinone.

Stiamo offrendo un alto standard di prestazioni e dobbiamo continuare così fino alla fine; contro il Venezia abbiamo creato tantissime occasioni, ma nell'arco di una stagione possono capitare determinate partite nelle quali la porta avversaria appare stregata e così è stato contro i veneti, nei quali è mancata magari un po' di cattiveria, ma la prestazione è stata comunque positiva.

Il pareggio non è un risultato che si può allenare, bisogna essere in grado di percepire il pericolo, il momento della partita, specialmente nel finale di gara; una squadra deve allenarsi sempre e comunque per portare a casa la vittoria, ma ripeto, è importante saper leggere i momenti della partita, anche per chiudere nella miglior posizione possibile la regular season.

Ho fiducia in tutti i componenti della mia rosa, tutti si stanno facendo trovare pronti ed ogni volta che vengono chiamati in causa offrono sempre grandi prestazioni: ora è il momento dei vari Ramos e Bastoni, perchè mai come ora anche chi ha trovato meno spazio sarà determinante".