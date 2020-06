Spezia, Italiano: "Pisa bestia nera, siamo stati ingenui"

Lo Spezia cade in casa dopo undici gare, punito dalla doppietta di Marconi. L'allenatore bianconero Vincenzo Italiano analizza nel post gara la sconfitta col Pisa: "Peccato, non si può perdere una partita concedendo solo un calcio d'angolo e una mezza sbavatura. Bravi loro e ingenui noi. Abbiamo fatto errori simili a quelli della gara di andata. Le bestie nere ci sono in un campionato: abbiamo fatto zero punti col Pisa, meritavamo sicuramente di più. Oggi abbiamo preso due gol di testa nonostante fossero in campo tanti giocatori forti nel gioco di testa. Abbiamo dormito anche oggi, consegnando la vittoria agli avversari".

Rispetto alla gara di Verona c'è stato un ampio turnover.

"Sono contento della prestazione, avevamo in pugno la gara e creato tanto. Forse siamo stati un po' sterili nel secondo tempo e potevamo alzare qualche pallone in più visto che avevamo due centravanti in campo. Siamo stati ingenui, potevamo portare a casa almeno un punto per allungare la striscia positiva. C'è tanto del nostro in questa sconfitta. Potevamo fare di più".

Nonostante la sconfitta in classifica cambia poco...

"Potevamo aggiungere punti alla classifica, ci dispiace perchè era una occasione importante. Ci abbiamo provato dall'inizio alla fine, per noi è stata una giornata storta. Dobbiamo archiviarla immediatamente, cercando di sbagliare il meno possibile nelle sette partite che mancano".