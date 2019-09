Spezia, Italiano: "Pordenone, un gol con un tiro. Serve più cattiveria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo k.o. in campionato per lo Spezia, che cade in casa del Pordenone e rimane a quota tre punti in classifica. Questa l'analisi a caldo del tecnico bianconero, Vincenzo Italiano, riportata dal sito ufficiale degli Aquilotti: "Questa sera, così come contro il Crotone, uscire dal campo senza nemmeno un punto lascia davvero tanta rabbia. Noi abbiamo creato 4/5 occasioni che potevano essere ribadite in porta facilmente, ma siamo riusciti a segnare, a differenza dei nostri avversari che han fatto un tiro e un gol. Dobbiamo fare certamente qualcosa in più, è un momento così e dobbiamo essere bravi già dalla prossima gara a spingere più forte".

"Non abbiamo ancora la giusta cattiveria negli ultimi 10 metri, anche perché nell'area avversaria ci arriviamo facilmente, questa sera molto di più rispetto alla gara contro il Crotone, anche con i nostri esterni bassi. Non siamo capaci in questo memento di metterla dentro, di concretizzare e quindi siamo qui a recriminare di una partita in cui abbiamo avuto il pallino del gioco in mano per diverso tempo. Manchiamo di cinismo, è evidente, ma nel calcio conta solo vincere e al momento le cose non girano nel modo giusto".