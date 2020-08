Spezia, Italiano: "Potevamo fare un altro gol, ma siamo contenti lo stesso"

Al termine della gara vinta contro il Frosinone, a Dazn, parla l'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano: "Potevamo fare un altro gol, ma siamo contenti lo stesso. Vincere non era facile, ci siamo riusciti, ci prepariamo subito per il ritorno. Ho premiato i ragazzi che hanno rimontato il Chievo, ho cambiato qualcosa nell'atteggiamento offensivo, ho visto ancora dei miglioramenti, ma possiamo fare sempre di più. Il gol? Avevamo provato il movimento in allenamento, ci siamo riusciti. Abbiamo dato imprevedibilità alla manovra. C'è una città in festa, che è orgogliosa di noi. L'entusiasmo sarà tanto, non posso immaginare cosa accadrà giovedì. Fino a quel giorno non dormirò, il Frosinone può fare di tutto. Futuro? Aspettiamo questi 90', poi si vedrà".