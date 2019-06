Spezia, Italiano: "Qui grazie ad Angelozzi. Prandelli il mio riferimento"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine di Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni di Vincenzo Italiano, nuovo tecnico dello Spezia, che ripercorre sia la stagione scorsa al Trapani che le motivazioni che lo hanno portato al trasferimento in Liguria: "Prandelli? Il mio punto di riferimento. Dopo una partita con la Lazio di Eriksson, battuta al Bentegodi, nasce per caso quel motto, ‘Palla ad Ita, palla in banca’. Un segno di stima del mister e di tutti. Ma giocammo talmente bene quel giorno che fu una festa. Il Trapani? E' stata una stagione incredibile. Fino a marzo le cose andavano benino, io ero un esordiente in C con tanti ragazzi che stavano dando la loro disponibilità. Poi, la società entra in crisi ed io ho chiesto a tutti di aumentare il volume. Mi sono sbarrato davanti agli spogliatoi, pregando i dirigenti di stare fuori, di farci concentrare solo sul campo. Li hanno anche messi in mora quei dirigenti, ma poi ogni calciatore si è come esaltato nelle difficoltà, dando il 150 per cento. E’ nata una promozione in B impronosticabile. Perché lo Spezia? Dico la verità, mi ha convinto soprattutto Angelozzi, poi il club. Tanto convinto che, quando l’ho raggiunto in sede dopo la promozione e qualche giorno ancora nella mia Sicilia, ho firmato in bianco per due anni. A me interessava il progetto tecnico, cosa dovevamo fare, il 4-3-3, la possibilità di vivere l’esperienza. Sono abituato a queste sfide e finchè sarò nel calcio, non mi tiro indietro".