Spezia, Italiano: "Riprendere sì ma in sicurezza. Se si riparte la lotta playoff sarà apertissima"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato all'edizione odierna de Le Cronache: "Riprendere sì, ma in sicurezza. Sono fiducioso ma è chiaro che ci vogliono tutte le precauzioni possibili. Stiamo cercando di ritrovare la forma ma uno dei pericoli maggiori sarà quello degli infortuni. Porte chiuse? Senza gli spettatori sugli spalti ci sarà un’atmosfera diversa Il calcio è uno sport che regala emozioni. La stagione? Dietro il Benevento c’è una bella lotta. Se torneremo in campo la lotta per i play off sarà apertissima".