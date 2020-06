Spezia, Italiano: "Sarà emozionante tornare al Bentegodi. Ci ho giocato per 14 anni"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il ChievoVerona: “Sono convinto che più partite si giocheranno e meglio cominceremo a stare, in questo momento bisogna stare attenti alle rotazioni e adattarci ai ritmi partita. Giocheremo in uno stadio che per 14 anni è stato casa mia ed è normale che affiorino tanti bei ricordi di quel periodo. Sono nove anni che non torno al Bentegodi e sarà un’emozione. Con Aglietti ho giocato per tre stagioni, vinto un campionato di Serie B e passato tanti momenti importanti. Lo saluterò con affetto anche se non ci sentiamo da tempo. - continua Italiano parlando delle scadenze dei contratti – La scorsa settimana ho chiesto al direttore quali fossero le dirttive in merito e ci aspettavamo quei comunicati. Mi ha detto che problemi non ce ne saranno, per noi come per nessuno. Non credo ci saranno squadra che richiameranno indietro i prestiti”.