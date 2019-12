Spezia, Italiano: "Scelta arbitrale discutibile ma punto prezioso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del pareggio a reti inviolate del "Comunale" di Chiavari è il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato così: Oggi rimanere in 10 è stata una grande perdita, a maggior ragione visto che l'espulsione è avvenuta in una situazione in cui l'Entella non aveva il controllo della sfera, che era già in possesso di Scuffet. Stavamo tenendo il campo dignitosamente e avremmo potuto portare a casa la partita; ancora una volta non facciamo gol, ma ci confermiamo una squadra che non concede tanto e che sta migliorando molto in fase difensiva. Giocare per la seconda volta consecutiva in 10 uomini per 30 minuti non è stato certamente facile, però penso che anche in inferiorità numerica la squadra abbia retto molto bene. Sono contento perché son convinto che, per come si era messa la gara nel finale, sia davvero un punto prezioso".

Reinhart?

"È un ragazzo sveglio, un argentino che sa giocare bene la palla, ha carattere e sono contentissimo della sua prestazione; avrebbe dovuto fare il suo esordio già a Venezia, ma trenta secondi prima del suo ingresso siamo rimasti in inferiorità numerica ed oggi si meritava un'opportunità dall'inizio".

Delano?

"Giocare poco non aiuta, ma anche io ho fatto il calciatore e so cosa voglia dire soffrire per le panchine.È normale che un allenatore debba pretendere qualcosa in più dai suoi giocatori, non lo dico con cattiveria, però è ovvio che quando uno gioca poco, le opportunità che gli vengono concesse deve sfruttarle al massimo".

Infortunati?

"Ragusa l'abbiamo perso questa sera per un problema famigliare, ma lo recupereremo per la Salernitana, invece Erlic che stava attraversando un ottimo momento di forma non ci sarà e questo mi dispiace davvero per il ragazzo e per la squadra".