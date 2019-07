Spezia, Italiano: "Siamo solo all'inizio del nostro cammino"

Al termine dell'amichevole con l'Ascoli, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha analizzato così la prova dei suoi: "Sono una persona che non ama perdere, nemmeno nelle amichevoli, ma la partita di oggi ci ha dato tante informazioni positive, chiaro che dobbiamo lavorare ancora molto per essere lo Spezia che voglio. Sono quindici giorni che lavoriamo insieme ed i carichi di lavoro si fanno ovviamente sentire, ma il cammino è lungo ed oggi sono riuscito a far disputare un tempo a quasi tutti i ragazzi, che stanno dimostrando di seguirmi e di stare bene. L'avvio di gara non è stato dei migliori, ma dopo i primi cinque minuti abbiamo costruito diverse occasioni importanti ed anche nella ripresa abbiamo creato situazioni pericolose, magari non incidendo come avremmo dovuto nelle ripartenze. Della mia squadra ho apprezzato il saper mantenere per lunghi tratti il pallino del gioco, ma dobbiamo verticalizzare di più ed essere maggiormente incisivi, ma ripeto, siamo solo all'inizio del nostro cammino. Delano? Ha grandi qualità e si sta adattando velocemente al nostro calcio, mettendo grande impegno in tutto quello che fa. Da domani lavoreremo ancora più forte per correggere gli errori commessi e far ancora meglio fin dalla prossima partita".