Spezia, Italiano: "Squadra solida e concentrata, avanti così"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale degli aquilotti, commenta così il successo ottenuto contro il Livorno:"Siamo partiti davvero bene, abbiamo recuperato palla anche subito dopo il calcio d'inizio e questi sono segnali positivi, perché significa che abbiamo approcciato sicuramente bene al match. Nel primo tempo abbiamo avuto tre palle nitide per sbloccare la gara, è quindi mancato un po' di cinismo, ma penso che la squadra si sia espressa ad altissimi livelli. Sono davvero contento, perché eravamo consapevoli che la partita era di fondamentale importanza per noi e per tutta la tifoseria".

I tifosi? "Io ho sempre detto che questo stadio e questo pubblico devono essere per noi un valore aggiunto, dobbiamo sempre portare i nostri tifosi dalla nostra parte, perché col loro supporto è normale che la spinta della squadra sia maggiore. In casa nelle ultime quattro gare abbiamo veramente fatto bene, con l'appoggio del "Picco" è tutto più facile e noi ci vogliamo tenere molto stretto questo rapporto speciale col pubblico".

Mastinu? "Si sta adeguando al nuovo ruolo, penso sia la prima volta che stazioni in quella zona di campo; ha delle mansioni diverse rispetto a quelle del trequartista, sta ragionando diversamente, signfica che l'intelligenza tattica non gli manca affatto. In più, sta trovando assist e gol, è un giocatore forte e dal primo giorno che l'ho conosciuto non vedevo l'ora che potesse tornare a disposizione. Dovremmo essere bravi noi a gestirlo bene durante la settimana, sarà importante non appesantirlo troppo nelle sedute d'allenamento, perchè viene da un infortunio importante ed al momento la sua presenza è assoltamente fondamentale".

Bidaoui e Erlic cambi forzati? "Bidaoui ha chiesto il cambio, non stava benissimo già prima dell'inizio della gara ed alla fine era molto stanco. Resta in ogni caso il fatto che anche questa sera ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per il gioco della squadra, non posso dunque che essere assolutamente contento. Riguardo a Erlic, il ragazzo ha alzato il minutaggio, sta crescendo sempre più di condizione e piano piano sta raggiungendo la condizione atletica migliore; oggi non abbiamo subito gol e questo mi rende davvero contento, merito di una fase difensiva che sta migliorando giornata dopo giornata".