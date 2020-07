Spezia, Italiano suona la carica: "I punti ora pesano e vogliamo farli a tutti i costi"

Giorno di gara per lo Spezia, che questa sera sarà di scena al "Picchi" di Livorno per un match, quello della 34^ giornata, contro una formazione che non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo già retrocessa in C. Diverso il discorso per le Aquile, che hanno invece molto da chiedere alla stagione come ha confermato - ai canali ufficiali del club - mister Vincenzo Italiano: "La gara di venerdì scorso contro il Cosenza è stata davvero positiva, perché abbiamo approcciato l'incontro nella maniera giusta, cosa che non avevamo fatto a Frosinone qualche giorno prima, anche per merito degli avversari. Siamo stati molto bravi a reagire con carattere alle due sconfitte, ma ora il nostro compito non è finito, ci attende l'ennesima trasferta ravvicinata in casa di un avversario che nel turno scorso è retrocesso matematicamente, ma che fino a oggi ha reso la vita difficile a tutti, perdendo soltanto nei finali di gara. Servirà concentrazione, nessuno ci regalerà nulla, pertanto servirà offrire un'altra grande prestazione; le nostre motivazioni devono spingerci a offrire una prova di grande spessore e devono fare la differenza, anche perché a cinque giornate dalla fine dobbiamo annullare ogni minimo calo di tensione. Avremo qualche nuova defezione, dovremo infatti rinunciare a Galabinov e Nzola, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti ancora una volta".

Conclude poi: "Sarà un finale avvincente e complicato, le difficoltà non mancheranno per nessuna formazione ed è difficile fare pronostici, pertanto noi dobbiamo restare concentrati sul Livorno e pensare a fare la partita, cercando di giocare a calcio nel miglior modo possibile: i punti ora pesano e vogliamo farli a tutti i costi".