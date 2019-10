Spezia, Italiano: "Tempo fa saremmo usciti con le ossa rotte da Empoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato così in conferenza al termine della gara contro l'Empoli (1-1):

"La priorità era continuare a crescere in questo momento. Il nostro obiettivo era portare a casa punti da Empoli per trovare continuità di risultati. La prestazione è stata di ottimo livello, abbiamo segnato un gol e messo i presupposti per segnarne altri. Forse potevamo portare a casa qualcosa in più evitando di sbagliare quell'uscita, ma sono convinto che un mese fa saremmo usciti di qui con le ossa rotte. Dopo aver vinto contro il Pescara, abbiamo più fiducia, ma dobbiamo metterci in testa che non abbiamo ancora fatto niente. Ora tra due giorni saremo di nuovo in campo".