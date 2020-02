vedi letture

Spezia, Italiano: "Tutto può ancora accadere. Non possiamo permetterci cali di tensione"

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato della sfida contro l’Ascoli dove i liguri arrivano in grande stato di forma, ma anche reduci da due partite negli ultimi sette giorni: “Il campionato è ancora lungo, tutto può accadere e pertanto dobbiamo da un lato alimentare l’entusiasmo e dall’altro restare concentrati e mantenere i piedi per terra. Non possiamo permetterci cali di tensione. L’Ascoli è una squadra di qualità e talento, che lotterà fino in fondo per i piani alti della classifica e in più arriva dal cambio di allenatore. All’andata commettemmo alcuni errori individuali che non ci permisero di fare punti e dobbiamo ricordarcelo per riscattarci in questa gara. - continua Italiano come si legge sul sito del club – Turnover? Io punto su tutto il gruppo e quando a fine gara vedo la squadra stremata sono contento perché vuol dire che nessuno si è risparmiato. Contro l'Ascoli sarà inevitabile cambiare qualcosa, ma chiunque scenderà in campo lo farà conscio che in questo momento abbiamo l'obbligo di dare veramente il massimo in ogni istante. Nuovi arrivati? L’inserimento è stato rapido per merito di un gruppo unito e determinato, in cui tutti remano nella stessa direzione”.