Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Cremonese che apre il tour de force natalizio: “A Venezia siamo partiti molto bene, ma dopo i primi quindici minuti loro sono cresciuti e non ci hanno permesso di proporre il nostro gioco. Poi nel finale nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti a ottenere un punto prezioso grazie alla compattezza. La Cremonese nell’ultima gara ha cambiato qualcosa rispetto alle uscite precedenti ed è chiaro che non sarà semplice affrontarla perché ha giocatori di livello. Servirà grande intensità e qualità perché vogliamo chiudere il 2019 nel miglior modo possibile sfruttando i turni casalinghi e facendo bene nel derby contro la Virtus Entella. - continua Italiano come si legge sul sito – La classifica è cortissima, nessuno può essere tranquillo o sentirsi spacciato. A me fa piacere sentire nei ragazzi la voglia di conquistare un’altra posizione, ma dobbiamo ragionare sempre una gara alla volta. Allerta rossa? Noi ci siamo preparati per disputare la partita, se poi domani dovessero arrivare altre indicazioni ne prenderemo atto".