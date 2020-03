Spezia, Italiano: "Vogliamo restare su il più a lungo possibile"

Dopo la bella vittoria per 2-0 dello Spezia sul Pescara, Italiano può esprimere la sua soddisfazione in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“E’ importante cercare subito i tre punti dopo una sconfitta. Dopo aver visto il Pescara con l’Ascoli un po’ di timore ce l’hai. I ragazzi però si sono comportati bene nonostante abbia cambiato sei giocatori. Non potevo fare altrimenti perché avevamo giocato 70 minuti con un uomo in meno a Benevento. Sono contento di Vignali e Galabinov, ovvero dei due che non giocavano dal primo minuto da più tempo”. Poi aggiunge: “A Vignali, Ramos, Erlic e Gyasi ho sempre detto di non mollare perché qui si dà spazio a tutti. Oggi noi riusciamo a cambiare più di metà squadra e vincere, penso sia il massimo per un allenatore”.

Su Maggiore: “Un centrocampista se aggiunge anche qualche gol accanto alle presenza fa la differenza. Maggiore oggi ha avuto due occasioni, credo che debba essere più esigente con sé stesso. Lui è bravo ad arrivarci, ma deve anche metterla dentro”. Mentre su Galabinov si esprime così: “Gyasi lo deve ringraziare per il movimento fatto sul primo gol perché ci lavoriamo spesso. Non giocava tutta una partita da tantissimo tempo e ha gestito bene le forze”.

Infine conclude: “Noi come obiettivo abbiamo quello di rimanere lì il più a lungo possibile, cercando di migliorare le prestazioni. Nelle ultime due trasferte si è visto. Sappiamo tutti quanto abbiamo sofferto per arrivare dove siamo. Testa bassa, concentranti e migliorare fino all’ultimo allenamento della stagione. Per adesso 44 punti sono un bel bottino”.