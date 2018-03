Spezia, Juande: "Ho dato quello che avevo. A Bari buon punto"

© foto di Federico Gaetano

Tornato in campo dopo una lunghissima assenza, l'ultima gara giocata con la maglia dello Spezia risaliva infatti al settembre scorso, il regista Juande ha ripagato la fiducia di mister Gallo con una prova di spessore in mezzo al campo contro il Bari. Nel dopo gara lo spagnolo ha commentato così la prestazione sua e della squadra ai microfoni del sito ufficiale dei liguri: “Abbiamo incontrato un'ottima squadra che davanti al proprio pubblico è capace di grandi prestazioni, ma noi eravamo determinati a portare a casa punti pesanti e ci siamo riusciti. Abbiamo provato fino alla fine a portare a casa l'intera posta in palio, ma purtroppo in occasione del gol barese siamo stati un po' ingenui. Perugia? Ci attende un'altra sfida difficile, quindi dobbiamo recuperare alla svelta le energie e pensare alla gara del Curi, dove faremo del nostro meglio per dare continuità ai risultati, fattore determinante in questo campionato. - conclude Juande - Personalmente sono soddisfatto della mia prova, era diverso tempo che non giocavo ed oggi credo di aver aiutato i miei compagni, dando tutto quello che avevo. Dobbiamo continuare a lavorare, il campionato è ancora lungo e non bisogna fermarsi proprio”.