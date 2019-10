© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sfida fra Spezia e Juve Stabia sarà una sfida molto sentita per l’attaccante dei campani Francesco Forte che in Liguria ha vissuto “una pagina fondamentale” della propria carriera come lui stesso disse alcuni mesi fa quando giocava in Belgio. Trentatrè presenze condite da 6 reti e la possibilità di essere il numero 9 degli aquilotti infranta in estate per l’addio dell’allora direttore sportivo Gianluca Andrissi.

Senza quel cambio infatti Forte avrebbe probabilmente continuato con lo Spezia, anziché volare al Waasland-Beveren in Belgio, con i gradi da titolari in una stagione che vedeva gli addii di Gilardino e Granoche. Anche in estate vi era stata la possibilità di rivederlo in maglia bianca, un contatto ci fu, ma poi non ebbe seguito con la società che decise diversamente per l’attacco. Ora il ritorno a La Spezia, ma da avversario.