Spezia, Krapikas: "Esordio meraviglioso, una serata perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dello Spezia Titas Krapikas ha parlato dopo il successo esterno sul campo del Cittadella: "Esordio meraviglioso, non potevo chiedere di meglio, perchè è stata una serata perfetta ed ora sono davvero pieno di emozioni e non credo che questa notte riuscirò a prendere sonno; prima di entrare ho pensato soltanto a rimanere concentrato e fare ciò che il mister mi ha chiesto - riporta il sito ufficiale del club - lasciando tutte le emozioni nello spogliatoio. Stiamo lavorando sodo, il mister ci sprona a fare sempre meglio e credo che questa squadra abbia margini di miglioramento davvero ampi. Lavoro sodo per cercare di migliorarmi, ogni partita ha una propria storia, ma l'importante è essere determinati a crescere e non accontentarsi mai. Settimana prossima l'esordio in casa contro una squadra attrezzata come il Crotone, ma per noi non cambierà nulla, cercheremo di affrontare ogni avversario nello stesso modo, provando ad imporre il nostro gioco, sempre e comunque".