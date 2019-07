© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della gara con il Comunanza, in casa Spezia, come riferiscono i canali ufficiali del club, è l'estremo difensore Titas Krapikas a fornire le proprie impressioni:

"Sono felice di essere qui, le prime impressioni sono state assolutamente positivo, lavoriamo forte ogni giorno, nulla è lasciato al caso e la squadra ha grande qualità. Mister Senatore è un grande professionista con una grandissima esperienza alle spalle ed io devo sfruttare al meglio questa opportunità, perché lui sa come far crescere al meglio giovani portieri. La squadra sta pedalando ogni giorno per farsi trovare pronta quando arriveranno le partite ufficiali e tutti questi incontri sono indispensabili per trovare l'affiatamento e la forma migliore. Personalmente voglio fare del mio meglio ed aiutare il Club a raggiungere obiettivi importanti".

Nota extra Spezia: "La Nazionale? Essere il capitano dell'Under 21 è una grande soddisfazione e nella stagione che si appresta ad iniziare, far bene con la maglia del mio paese è un altro importante obiettivo che mi sono posto".