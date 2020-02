Nonostante nell’ultima gara contro il Willem l’attaccante Delano Burgzorg si sia accomodato in tribuna, l’Heracles – club che lo ha prelevato a gennaio dallo Spezia – sarebbe già pronto a riscattare il suo cartellino. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club olandese Tim Gilissen come riporta Il Secolo XIX: “Con Delano abbiamo più opzioni in attacco perché può agire in diverse posizioni. Lo stavamo già prendendo in estate, ma arrivò prima lo Spezia e lui scelse di andare lì. Ora è stato lui a indicare di volere venire qui. - conclude Gilissen – Siamo pronti a sfruttare l’opportunità e riscattarlo definitivamente”. L’Heracles dovrebbe riscattare il giocatore per una cifra attorno ai 500mila euro.