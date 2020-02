vedi letture

Spezia, l'Aquila che ha spiccato il volo

Chi ha creduto in Vincenzo Italiano ha fatto bene.

Chi non ha mai messo in dubbio Vincenzo Italiano neppure quando le cose andavano male ha fatto ancora meglio.

Perché con il tempo, quello necessario per ambientarsi a una nuova e sconosciuta categoria, i fatti hanno dato ragione al mister, che la scorsa estate, dopo aver portato il Trapani in Serie B battendo il Piacenza nella finalissima playoff, è approdato allo Spezia.

Un avvio difficile, quello della formazione ligure, che a inizio campionato ha passato brutti momenti, dovuti al malcontento della tifoseria che non ha risparmiato critiche alla società e alla squadra, che comunque, a onor di cronaca, ha impiegato qualche giornata a carburare, complici anche pesanti assenze (quella di Galabinov, e di un suo vice, su tutte); ma la proprietà, di fatto, al netto dei tanti rumors, non ha mai ritenuto in discussione la posizione di Italiano.

Partito poi con una serie di record. Nella giornata di ieri, infatti, i bianconeri hanno recuperato il match della 17^ giornata (allora rinviato per maltempo) contro la Cremonese, battuta 3-2, in quella che è stata la quarta vittoria consecutiva, situazione che in B non succedeva dal 1950. Non solo, sono salite a 11 le gare utili di fila, con 25 punti centrati sui 33 disponibili.

Tradotto: secondo posto in classifica agganciato, con 37 lunghezze, le stesse di Crotone e Frosinone.

Certo, il primo posto sembra ormai consolidato per il Benevento, che si è portato a +17 proprio dalle seconde classifica, ma anche il secondo scalino della graduatoria porta alla promozione diretta.

Prematuro fare programmi, è vero, ma la situazione non è da sottovalutare.