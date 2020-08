Spezia, l'ultimo atto della stagione si avvicina: e i tifosi si stringono intorno alla squadra

La finalissima è ormai alle porte, e allo Spezia mancano 90' per arrivare in Serie A: perché la gara di andata, in quel di Frosinone, è stata vinta, ora c'è il ritorno. Alla truppa di Vincenzo Italiano occorrerà vincere o non perdere con oltre una rete di scarto - la posizione di classifica nella regular season premia le Aquile e non i ciociari -, poi sarà festa.

E' tanta l'attesa in città, e i tifosi hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra: fuori dal campo di Follo, quartier generale bianconero, un nutrito gruppo di tifosi ha salutato i giocatori, per cercare di trasmettere loro la carica necessaria per affrontare il confronto con il Frosinone.