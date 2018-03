Spezia, la lezione di Gilardino: "Solo aiutandosi si può aver successo"

© foto di Federico De Luca

Il centravanti dello Spezia, e campione del Mondo con l'Italia nel 2006, Alberto Gilardino ha parlato questa mattina agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Cervi” soffermandosi anche sulla sua esperienza al Milan: “Ho avuto la fortuna di giocare in gruppi forti sia dentro sia fuori dal campo, dove c'era sempre qualcuno pronto a porgerti una mano nei momenti difficili e questo è il segreto del successo di un gruppo perché solo aiutandosi l'un l'altro si possono raggiungere mete che da soli non si riuscirebbero neanche a sfiorare. - continua Gilardino come si legge sul sito – In campo si scende sempre con la voglia di vincere, mai con la paura di perdere perché la convinzione nei propri mezzi e la fiducia nei compagni sono fattori determinanti sia nel calcio sia nella vita di tutti i giorni”.