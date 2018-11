Spezia, Lamanna: "Ho sposato il progetto e non mi pento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dello Spezia Eugenio Lamanna ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro il Foggia facendo un primo bilancio stagionale: “Come spesso è accaduto in questo girone d’andata abbiamo creato molto peccando nella finalizzazione, ma la prestazione resta comunque positiva. A volte può capitare di essere poco precisi, ma ciò che più conta è l'aver giocato molto bene in entrambe le fasi contro un Foggia veramente ostico. La Serie B è un campionato difficile e mai scontato, basta guardare la classifica e si trovano in affanno squadre costruite per salire, mentre neopromosse viaggiano a vele spiegate, pertanto noi dobbiamo proseguire concentrandoci su una partita alla volta, rimanendo concentrati e facendo sempre del nostro meglio. - continua Lamanna sul sito del club ligure – Non è stato un problema per me scendere di categoria in estate, volevo lottare per una maglia da titolare e sono soddisfatto della scelta. Se sono qui vuol dire che credo nel progetto Spezia e poi Angelozzi per me è una vera e propria garanzia. Concorrenza? In rosa abbiamo portieri giovani che hanno grande voglia di allenarsi e far bene, il lavoro non li spaventa e credo che il loro atteggiamento sia quello giusto, sia per migliorare, sia per spronare me e Manfredini a fare sempre di più”.