Spezia, le tre giornate della svolta: e ora si punta al secondo posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una stagione che inizialmente aveva fatto storcere il naso a non pochi, numero esiguo di gol segnati, i risultati che non arrivavano, una forte contestazione alla proprietà: l'avvio di stagione dello Spezia di Vincenzo Italiano è stato decisamente da incubo, e niente lasciava presagire il meglio.

Soprattutto davanti al pessimismo e al malumore che si respiravano in città.

Ma le ultime tre gare, con tre temibili formazioni di alta classifica (Crotone, Pordenone e Perugia) hanno dato la svolta: 9 punti su 9, che in una graduatoria estremamente compressa, che tra la zona playoff e quella playout vede passare solo sei punti, hanno un peso specifico maggiore. Tanto da aver proiettato gli aquilotti a -3 dal secondo posto. Di fatto quello che a oggi sembra l'unico da ambire per la promozione in A diretta, considerando che il Benevento, proprio da quel secondo scalino, è a +17 e non pare intenzionato ad arrestare la sua corsa.

Attenzione, però, quel -3 dalla seconda posizione è con una gara da recuperare, quella della 17^ giornata contro la Cremonese, che sarà disputata domani: e che potrebbe appunto proiettare i liguri in seconda posizione, assieme a Crotone e Frosinone.

Non è ovviamente il momento di fare troppi ed eccessivi progetti, del resto il campionato è lungo e ancora molto equilibrato, ma una certezza è stata data: il lavoro alla fine ha pagato.