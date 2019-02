Spezia, Ligi: "Col Carpi una fine inattesa. Felice della fiducia del mister"

Alessandro Ligi, nuovo difensore dello Spezia, si è presentato quest'oggi alla sua nuova piazza in conferenza stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della società aquilotta: "Non mi aspettavo di vivere una prima parte di stagione ai margini dopo esser stato titolare per tutta la scorsa stagione, mi è dispiaciuto, perché a Carpi sono sempre stato bene, ma il Club aveva altri piani ed ora sono pronto a scrivere una nuova pagina della mia carriera.

Sono molto contento di aver avuto questa importante occasione, ringrazio il DG ed il mister per aver puntato su di me e sono felice di esser arrivato in prestito con il diritto di riscatto, perché è una formula che ti spinge a dare il massimo per guadagnare la riconferma.

Quella spezzina è una piazza importante, tutti vorrebbero indossare questa maglia perché qui non manca niente per ottenere grandi risultati ed in panchina c'è un tecnico esperto come Marino, con il quale già in passato ho avuto la fortuna di lavorare; sono pronto a giocare sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3, magari non sono ancora al 100%, ma mi sono sempre allenato molto bene ed ho dato la mia disponibilità al mister per essere in campo già contro la Cremonese. Terzi? Avere un difensore così al fianco è sicuramente un vantaggio, è tra i più forti della categoria, un esempio sotto tanti punti di vista. Il "Picco"? Ambiente caldissimo, non vedo l'ora di scendere in campo".