Spezia, Livorno e Trapani: tre piazze e una comune notte d'attesa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La notte dell’attesa e della riflessione. Potrebbe essere questo il titolo, se si trattasse di un film o di un libro, delle vicende che da questo tardo pomeriggio fino almeno alla mattinata di domani si svolgeranno in tre piazze di Serie B come La Spezia, Livorno e Trapani (in rigoroso ordine alfabetico).

In Liguria a rischiare è Vincenzo Italiano che dopo l’inattesa promozione alla guida del Trapani aveva deciso di ripartire dalla piazza spezzina per alzare l’asticella. Dopo l’ottimo inizio però la squadra si è inceppata e non è più riuscita a vincere incappando in cinque sconfitte, e un pari, di cui le ultime due in casa. Le prestazioni ci sono, ma i risultati no e così è montata la contestazione (da cui nessuno si è salvato) dei tifosi con il dg Guido Angelozzi che ha difeso a spada tratta il suo mister, ma forse dopo l’ennesima sconfitta amara e l’ultimo posto in classifica neanche il dirigente potrà salvare Italiano.

Ultimo posto che accomuna anche il Livorno di Roberto Breda, altro tecnico sulla graticola dopo aver subito una rimonta incredibile in casa contro il Chievo – da 3-1 al 3-4 – e la contestazione dei tifosi. Anche in questo caso potrebbero essere due sconfitte interne di fila a segnare il futuro del tecnico labronico.

Infine il Trapani dove la posizione di Francesco Baldini era già in bilico nelle scorse settimane dopo un inizio da incubo con quattro sconfitte di fila. Il pari contro la corazzata Cremonese e la vittoria di La Spezia avevano riportato un po' di sereno, ma la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro la Juve Stabia, per di più in rimonta, potrebbe aver scritto la parola fine sull’avventura dell’ex tecnico delle giovanili della Juventus sulla panchina siciliana. Gianluca Grassadonia e Devis Mangia scaldano i motori.