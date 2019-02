© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida che vede i liguri in vantaggio sul Livorno proprio grazie ad un suo gol: "È una partita importante, era tanto che non giocavo, avevo grandissima voglia. Speriamo di portarla a casa che è la cosa più importante. Se avremmo potuto segnare di più? Forse sì, è un po' il nostro difetto ora come ora, ma stiamo difendendo bene e dobbiamo continuare così".