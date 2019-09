Spezia, Maggiore: "Mettere subito a posto le cose che non funzionano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferiscono i canali ufficiali del club, è Giulio Maggiore a presentarsi in sala stampa alla ripresa della preparazione dello Spezia, che riprende il cammino dopo il ko di venerdì in quel di Pordenone: "A Pordenone non abbiamo magari giocato un calcio bellissimo, ma abbiamo concesso poco ai nostri avversari, non sfruttando occasioni importanti; dispiace perché si tratta della seconda sconfitta di fila, ma non possiamo far altro che prepararci al meglio in vista della sfida al Perugia, nella quale faremo di tutto per riscattarci. Dobbiamo migliorare, specialmente negli ultimi metri, ma le occasioni non mancano quindi arriveranno al più presto anche i gol; siamo stati poco cattivi, arrivare in zona gol con maggior determinazione, perché quello è un aspetto che fa la differenza".

Pesa però anche il gol subito: "Barison è stato sicuramente bravo, avvantaggiato da una struttura fisica importante, io sicuramente potevo fare qualcosa in più, ma i duelli si vincono e si perdono, io cercherò di migliorare. Le differenze con l'anno scorso? Il sistema di gioco è lo stesso, ma le idee sono differenti, quindi normale serva un po' di tempo per assimilarle al meglio; serve pazienza, il tempo ci darà una mano e lasceremo le sconfitte alle spalle".

C'è poi una nota generica al campionato: "Dopo la vittoria con il Cittadella tutto l'ambiente sia aspettava di avere più punti dopo tre giornate, ma credo che le sconfitte arrivate non siano proprio meritate e ripeto, serve un pizzico di pazienza, perché i tre punti e le soddisfazioni non mancheranno. L'obiettivo? Ora pensiamo a una partita alla volta, mettendo apposto le cose che magari non hanno funzionato".