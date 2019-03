© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni di Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia: "Il mio obiettivo è la Serie A - spiega il numero 25 aquilotto -. Il sogno sarebbe di arrivarci con la squadra della mia città, ma al momento il mio unico pensiero è quello di finire questa stagione dando il massimo. Le voci di mercato sulla SPAL? Ci sono state dinamiche che facevano pensare che non rimanessi allo Spezia. La SPAL aveva mostrato interesse, ma la trattativa alla fine non si è conclusa. Al termine del mercato il direttore Angelozzi ha deciso di tenermi qua e abbiamo concordato il rinnovo per cinque anni, per questo voglio cogliere l'occasione per ringraziarlo aver aver dato questa possibilità".