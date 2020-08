Spezia, Maggiore: "Un po' piango e un po' rido, abbiamo fatto una cosa incredibile"

vedi letture

Ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 consegnando allo Spezia un pezzetto importante della qualificazione alla finale play-off. Al termine della partita Giulio Maggiore è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare le tante emozioni vissute in questa semifinale.

Cosa c'è in questa qualificazione ottenuta in rimonta dallo Spezia?

"C'è tutto. Nelle prime 10 giornate eravamo in fondo alla classifica, ora ci troviamo a giocare la finale. Un po' piango e un po' rido, abbiamo fatto una cosa incredibile, pazzesca."

L'abbraccio finale del gruppo è il simbolo di questo Spezia?

"A Verona ci siamo fatti prendere alla sprovvista nei primi 10 minuti ma sapevamo di poter essere più squadra e lo abbiamo dimostrato dall'11' di Verona fino al 96' oggi. Faccio i complimenti a tutti, dal primo all'ultimo, perché abbiamo giocato tutti in questa squadra, non c'è uno che sia rimasto fuori. Adesso arriva la cosa più bella e più difficile".

Sei cresciuto con questa maglia e ora vai a giocarti la Serie A. Cosa stai sentendo in questo momento?

"Quello che sentivo già in questi 3 giorni, questa per noi era una finale, sapevamo di dover fare una cosa difficilissima. Prepareremo la finale come abbiamo preparato questa gara, ma andiamo in campo per divertirci come abbiamo fatto durante l'anno, è la cosa più bella."

Sul lavoro fatto con mister Italiano:

"Sento di avere più gamba, più personalità negli ultimi 20 metri. Ho fatto qualche gol in meno rispetto all'anno scorso ma ho creato di più, sono più presente".