Spezia, Manfredini: "Tre punti importanti contro una squadra forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una prova da incorniciare quella di Nicolò Manfredini, che alla seconda apparizione consecutiva, complice l'infortunio di Eugenio Lamanna, si è fatto trovare prontissimo, rendendosi protagonista di uscite provvidenziali e soprattutto su una parata salva-risultato arrivata dopo una deviazione ravvicinata che aveva già fatto pensare al peggio per gli aquilotti: "Sulla deviazione fortuita di Augello, sono stato bravo e fortunato ad arrivare su quel pallone davvero angolato e sono contento di aver aiutato la squadra a trovare tre punti molto importanti sia per la classifica che per il morale.

E' stata una partita difficile, il Cittadella è una squadra ostica da affrontare, che anche in inferiorità numerica non ha rinunciato a giocare ed alla circolazione della palla, ma noi abbiamo disputato una gara accorta, giocando con coraggio ed il valore degli avversari dà ancora più peso al successo di oggi.

Dobbiamo sprecare un po' di meno, ma per oggi portiamo a casa questo risultato positivo, l'importante è segnare un gol più degli altri e ci siamo riusciti.

Il ruolo del portiere è molto particolare, quando si sta lontano dai campi per tanto tempo bisogna fare ancora più attenzione perchè mancano le misure della partita, ma quando ci si allena bene tutto è più facile".