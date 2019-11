© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale dello Spezia Riccardo Marchizza ha parlato della sua situazione dopo l’infortunio rimediato in azzurro: “Ho quasi recuperato, ho sensazioni positive, ma non vogliamo rischiare nulla. Non vedo l’ora di tornare anche perché ora stanno arrivando i risultati che prima ci mancavano. Peccato che quell’infortunio sia arrivato quando avevo trovato continuità, ma il calcio è anche questo e va accettato. - continua Marchizza come riporta Cittadellaspezial.com a margine della presentazione dell’album dello Spezia - Secondo me come squadra ci siamo sempre stati e l'ho ripetuto anche nel periodo più difficile".