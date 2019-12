Spezia, Marchizza: "Il Picco deve essere la nostra forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo contro il Livorno, il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza ha parlato in zona mista: "Sicuramente abbiamo interpretato un ottimo primo tempo, quando abbiamo avuto le prime occasioni ho guardato il minutaggio e al 4' potevamo già essere in vantaggio; anche io ho avuto un occasione nitida, avremmo già potuto archiviare la gara nella prima frazione, ma siamo poi stati bravi a portarci in vantaggio e chiuderla nella ripresa. Sapevamo che quella di oggi era una partita importante, siamo scesi in campo con la voglia di uscire dalla zona rossa della graduatoria e per fortuna così è stato. Quello che ho interpretato oggi non è di certo il mio ruolo prediletto, anche se non è la prima volta che ho giocato in quella zona del campo, ma in ogni caso io gioco dove c'è bisogno, dove il mister decide di schierarmi e dove posso dare il mio contributo. Qui mi sento di dire di essermi trovato davvero bene fin da subito ed oggi ho dato il massimo per aiutare la squadra a ottenere tre punti vitali; per questo voglio ringraziare lo staff medico dello Spezia, che si è dimostrato sempre disponibile nell'aiutarmi a entrare in un ottima condizione atletica e a recuperare al meglio dopo l'infortunio. Il Picco un fattore in più? Questo stadio deve essere la nostra forza, i tifosi ci aiutano e quando si fanno sentire siamo in 12 sul rettangolo verde. Penso che con questo atteggiamento, con questa voglia di vincere e con un pubblico così, si possano anche vincere tutte le partite in casa, perché no".