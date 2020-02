Spezia, Marchizza: "Mai pensato di andar via a gennaio. Terzi? Un esempio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza ha parlato in conferenza stampa non solo del momento della squadra, ma anche del proprio futuro: “Le ultime due affermazioni sono le più belle di questa stagione, sia per il valore degli avversari sia per la continuità di gioco espressa. Ci siamo resi conto di essere forti, questo non significa essere presuntuosi, ma essere consci del proprio valore e di poter far bene contro chiunque, e anche noi vogliamo dire la nostra in questo difficile campionato”.

Avete un’età media molto bassa in difesa

“Siamo la difesa più giovane del campionato, ma secondo me l'età nel calcio conta relativamente, inoltre io ed Elio ci conosciamo da tantissimo, c'è grande sinergia con lui. Terzi? Il capitano è un calciatore da Serie A, un ispirazione per tutti noi, ci aiuta e ci sprona, facendoci sempre rimanere concentrati ed è un esempio per tutta la squadra per come si allena e per l'impegno che mette in tutto quello che fa per il bene del gruppo e della maglia”.

Ha avuto richieste dalla Serie A a gennaio?

“Sì, mi hanno fatto piacere, ma ho subito parlato col direttore Angelozzi e gli ho espresso la volontà di rimanere perché in estate avevo sposato questo progetto. Non ho mai pensato di andare via. Penso ad una partita alla volta, nel calcio bisogna vivere il momento, sia a livello personale che come collettivo, senza mai dimenticare i momenti difficili trascorsi ad inizio stagione, quando eravamo quasi ultimi in classifica”.