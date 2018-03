Spezia, Marilungo: "Brutta prestazione, riprendiamo la strada giusta"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiaro e diretto, al termine della sfida del "Curi" l'attaccante spezzino Guido Marilungo analizza così il 3 a 0 in favore dei padroni di casa: "Abbiamo offerto una brutta prestazione, non c'è molto da aggiungere, dobbiamo rimetterci a lavorare a testa bassa per rimetterci al più presto sulla strada giusta; nella ripresa siamo scesi in campo con la voglia di rimontare, cercando di mettere un po' di cattiveria in più sul rettangolo verde, ma non siamo riusciti ugualmente a creare grandi pericoli alla porta avversaria.

Il Perugia è stato cinico, ha sfruttato al meglio le occasioni avute e dopo le due reti subite, per noi il compito si è fatto davvero arduo; l'obiettivo resta la salvezza, non è mai cambiato e nella nostra testa c'è la voglia di raggiungerlo il primo possibile. Personalmente ho voglia di raggiungere i playoff, non lo nego, ma in questo momento stiamo facendo un po' fatica, pertanto dobbiamo lavorare per superarlo e tornare a vincere.

In avanti la concorrenza è tanta, c'è grande qualità e tutti scalpitiamo per giocare, poi chiaro che nei momenti in cui le cose non funzionano al meglio le difficoltà aumentano e questo vale per tutti i reparti, ma con voglia, determinazione e unità d'intenti potremo riprenderci già dalle prossime partite":