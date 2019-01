Spezia, Marino; "A Brescia un altro esame di maturità. Out Capradossi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa per il tecnico dello Spezia Pasquale Marino prima del match contro il Brescia: "Per noi la sfida contro il Brescia sarà un ulteriore esame, perché affronteremo una formazione imbattuta tra le mura amiche, che sta vivendo un ottimo momento, forte sia nelle individualità che nell'organizzazione di gioco, quindi dovremo stare attenti ad ogni più piccolo dettaglio. Attenzione in difesa, ma senza snaturarci, perché dovremo comunque proporre il nostro calcio, mantenendo gli equilibri trovati soprattutto nell'ultimo periodo; dovremo leggere bene le marcature preventive, sappiamo quali potrebbero essere le difficoltà, ma siamo sereni e pronti: è una partita stimolante. Le sirene dai grandi club per i più giovani? Non vedo ragazzi distratti, ma al contrario c'è grande concentrazione e voglia di far bene, inoltre molto difficilmente si muoveranno in questo mercato, quindi in caso avranno modo di pensarci a stagione finita. Out Capradossi per una botta, oltre a Da Cruz, che è dovuto andare in Olanda a causa di un problema famigliare, ormai fortunatamente risolto per il meglio e che, a dir la verità, avrebbe dato anche la propria disponibilità per tornare di corsa ed essere a disposizione, ma abbiamo preferito lasciarlo tranquillo con la figlia".