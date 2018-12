© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia in programma domani: “Affronteremo una squadra che in casa ha ottenuto ottimi risultati e questo deve darci uno stimolo in più. Lontano dal Picco abbiamo raccolto meno di quanto meritato e domani dobbiamo cercare di indirizzare il match sulla via che vogliamo fin dall’inizio. Ci sono aspetti più importanti della tattica per vincere le partite, l'atteggiamento è uno di quelli; ritengo che l'approccio agli incontri ultimamente sia stato sempre positivo a prescindere dall’avversario che troviamo di fronte. Il Perugia è una squadra organizzata e capace di giocare un buon calcio, per questo mi aspetto una prova di maturità dalla squadra. - continua Marino come riporta il sito del club ligure – Tra i convocati torna Mastinu che così riassaporerà il clima partita. Mercato? Abbiamo un calendario fitto di impegni, restiamo concentrati sul campo, non c'è tempo per fare altre valutazioni e poi sono contento dei ragazzi che ho a disposizione ed anzi, l'unico rammarico è quello di non aver ancora avuto Galabinov al 100%”.