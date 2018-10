Spezia, Marino: "Aggressività e sacrificio per affrontare il Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento tornando anche sul pari di Padova e sulla crescita degli attaccanti: “A Padova forse siamo stati poco incisivi negli ultimi metri e vista la mole di gioco prodotta avremmo potuto anche creare qualcosa di importante, però non dobbiamo dimenticare che avevamo molte novità in campo. Gudjohnsen deve crescere, ha bisogno di tempo e non va caricato di responsabilità, contro il Padova ho scelto un attaccante che potesse mettere in difficoltà la difesa con la velocità e non a caso l’azione più bella della partita l’abbiamo creata sull’asse Gyasi-Bastoni. Qualche difficoltà nel reparto avanzato, mi auguro di riabbracciare Okereke alla ripresa, mentre per la sfida di domani recupereremo Galabinov che sarà il nostro riferimento centrale. - continua Marino come riporta il sito dei liguri – Affronteremo il Benevento con le nostre armi, aggressività e sacrificio, per limitare la loro qualità che è altissima, hanno un organico di grande livello, forse il più forte di tutti e per questo non possiamo regalargli nulla. Domani l’augurio è quello di divertirci insieme al nostro pubblico e di cogliere un risultato importante".