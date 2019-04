Spezia, Marino: "Calo dovuto anche a vicende extracampo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del turno infrasettimanale contro la Salernitana al 'Picco', Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa: "La vittoria di Benevento era ciò di cui avevamo bisogno dopo un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, consentendoci di ritrovare autostima e consapevolezza nei nostri mezzi; calo dovuto sicuramente a tanti fattori diversi, compresi i fatti extracampo, nonostante il grande lavoro della Società che non ha fatto mancare nulla alla squadra. La Salernitana? Domani affronteremo una squadra che ha un organico importante, costruita per raggiungere i playoff e che è sempre temibile anche se non sta vivendo un momento brillante: dovremo giocare con serenità e voglia per ricominciare con il piede giusto. La sosta? Ci ha consentito di recuperare tanti infortunati, pertanto potremo variare qualcosa rispetto alle ultime uscite, cercando di sfruttare a nostro favore i tre giorni di riposo in più avuti rispetto alle altre squadre; la sosta ci ha consentito anche di far recuperare le energie a chi non ha avuto modo di risparmiarsi nelle ultime uscite, pertanto ripeto, dovremo cercare di dare tutto, giocando con intensità e determinazione. Galabinov? E' tra i convocati, si allena sempre al massimo ed abbiamo fiducia in lui: faremo le valutazioni opportune".