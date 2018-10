Spezia, Marino: "Contro il Pescara conterà l'approccio alla gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pescara in conferenza stampa analizzando i temi del match: “Affrontiamo una squadra imbattuta, che al momento occupa la prima posizione in classifica meritatamente e per questo dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità senza lasciare nulla al caso. Il Pescara è una squadra completa, che interpreta le partite in maniera propositiva, molto simile a noi e credo che l'approccio alla gara conterà tantissimo, perché per ottenere un risultato positivo non bastano organizzazione di gioco e qualità, serve anche il giusto atteggiamento. - continua Marino come riporta il sito del club – Noi dobbiamo proseguire sulla strada della crescita, la competizione interna in questo senso aiuta tutti a restare concentrati e dare il massimo per scendere in campo. Dobbiamo però migliorare in alcune fasi della gara, ma sappiamo imparare dai nostri errori e l'abbiamo dimostrato. L'entusiasmo della gente è un bel segnale, merito di una squadra che fin dall'estate ha lavorato seriamente, ma non dobbiamo illuderci, bensì continuare a pensare ad una gara alla volta come abbiamo fatto fino ad oggi".