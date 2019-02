Spezia, Marino: "Cremonese pericolosa. Mai distratti dal mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della sala stampa del 'Picco' di La Spezia, Pasquale Marino, tecnico della formazione ligure, ha presentato la sfida di domani contro la Cremonese (fonte acspezia.com): "La gara di Brescia ci ha fatto esser ancor più consapevoli del nostro valore ed in questa settimana abbiano analizzato sia gli aspetti positivi che negativi del match, cercando di capire come non commettere più certi errori: per quegli arbitrali, da parte nostra non c'è rimedio, ma possiamo migliorare riguardo a quelli che commettiamo noi.

Il Brescia è una squadra che vuole vincere il campionato, ma noi siamo riusciti ad essere sempre avanti ed anche dopo il 4 a 4 abbiamo creato almeno un altro paio di occasioni pericolose, segnale che questa squadra ha sempre voglia di cogliere il massimo dalle proprie partite; i ragazzi hanno voglia di crescere sia singolarmente che come collettivo, pertanto l'impegno non manca mai, in allenamento come in partita.

Il mercato non ci ha distratto, i movimenti sono stati pochi e mirati, ed i ragazzi sono rimasti assolutamente concentrati, pronti ad affrontare la partita in programma domani; siamo contenti di quanto è stato fatto, alcuni ragazzi che volevano andare a trovare più spazio sono stati accontentati, inoltre è arrivato un difensore come Ligi che già conoscevo e che ha preso il posto di Giani, il quale si è sempre comportato con grande professionalità. E' importante aver mantenuto una sana competizione all'interno del gruppo, nel quale tutti sono utili e nessuno è indispensabile: abbiamo un'ampia scelta.

Bidaoui? Si è affacciato bene a questo girone di ritorno, stiamo vedendo il calciatore che avevamo conosciuto con altre maglie ed ora ha iniziato ad essere anche maggiormente incisivo in zona gol.

La Cremonese? Arriva da tre buone partite contro squadre di vertice, cogliendo 7 punti in maniera meritata; è una squadra che ha struttura fisica ed organizzazione di gioco, oltre ad individualità importanti, non sarà una partita facile, ma d'altronde in questo campionato c'è grande equilibrio ed ogni partita deve essere affrontata con massima attenzione".