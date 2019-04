Spezia, Marino: "Deluso per l’episodio su Okereke, meritava il giallo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non vede il bicchiere mezzo pieno Pasquale Marino, al termine di una gara che ha visto lo Spezia per larghi tratti padrone del gioco, salvo poi subire il pareggio di un Perugia che non si è mai dato per vinto. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa, riportate da Cittadellaspezia.com:

"E' un peccato perché secondo me è stata una delle nostre migliori partite, non ricordo occasioni particolari da parte degli avversari. Più che altro sono deluso per l’episodio di Okereke. Parlo degli arbitri solo in caso di cose nette ed evidenti, mai di cose dubbie. Cinque punti di sutura sul suo malleolo è qualcosa per cui c’è poco da discutere. Non puoi non dare nemmeno un giallo per un fallo che ti costa 5 punti sul malleolo. Episodi simili condizionano le partite. Okereke adesso è in forte dubbio per Palermo. Guardando al risultato purtroppo paghiamo la prodezza di un singolo. Se la squadra è questa, comunque, c’è la possiamo fare. Galabinov l’ho portato in panchina con noi, ma non era in grado di prender parte alla partita. Una buona prestazione nonostante gli indisponibili? Non mi lamento mai degli assenti perché chi entra in campo si fa sempre trovare pronto".